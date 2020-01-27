В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега
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Власти Новосибирска ввели режим «Чрезвычайная ситуация» из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Отмечается, что для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий будут предприняты необходимые меры, в том числе задействована дополнительная техника.
Как сообщил в соцсетях местный общественник Владимир Кириллов, власти города считают сложившуюся ситуацию «критической, представляющей реальную угрозу жизни и здоровью людей».
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