В Московской области могут массово закрыть точки разливного пива в жилых домах

В Подмосковье могут закрыть более 1,5 тыс. магазинов разливного пива в жилых домах. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на письмо общественной организации «Опора России» руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву.

Уточняется, что «Опора России» просит Артемьева проверить возможное противоречие закону конкуренции региональные ограничения на торговлю пивом.

Ограничивающий торговлю напитком закон, должен вступить в силу с 1 июня 2020 года. Запрет относится к магазинам со входом со двора или торца дома, а также в помещениях, переведенных в нежилые. Разливное пиво будет нельзя продавать в жилых домах.

Министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников рассказал, что граждане жалуются на ночную торговлю в таких точках, при этом закон не распространяется на общепит.

В сентябре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя барах, кафе и ресторанах (расположенных в жилых домах) с площадью залов обслуживания меньше 20 кв. м.