Число погибших из-за ливней в Бразилии выросло до 53 человек

Число жертв наводнений в бразильских штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, вызванных сильнейшими ливнями, выросло до 53 человек, передает РИА «Новости».

Уточняется, что штат Минас-Жерайс сильнее других пострадал от дождей, там погибли 44 человека, остальные девять погибших — в Эспириту-Санту.

Кроме того, по информации властей, 19 человек пропали без вести.

В настоящее время в 99 городах региона перед угрозой продолжения дождей объявлено чрезвычайное положение. Более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, оползней и селей.

По данным Национальной метеорологической службы Бразилии, 24 января в городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков — 171,8 миллиметра.

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