Скорая помощь не приехала к ребенку с открытым переломом в Челябинске

В Челябинске к 4-летнему мальчику с открытым переломом руки не приехала на вызов скорая помощь, передает «Ридус».

По словам родителей ребенка, они обратились в скорую помощь, вызов был принят. Через 10 минут они снова позвонили по номеру 112, чтобы уточнить вызов: у ребенка была неестественно изогнута рука от кисти до локтя, и он громко кричал от боли. Им посоветовали позвонить в 103, но по данному номеру телефона ответили, что машина на данный вызов не расписана.

В результате родители вызвали такси, чтобы отвезти сына в травмпункт, откуда их отправили в больницу.

В администрации Челябинска пообещали разобраться в сложившейся ситуации, напомнив при этом, что приказ Минздрава разделяет категории вызовов скорой помощи и перелом не относится к первой категории срочности.