В Грузии оппозиция потребовала запретить деятельность ряда американских организаций

Члены оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и их сторонники провели у здания посольства Соединенных Штатов в Тбилиси акцию с требованием запрета деятельности в стране Международного республиканского института (IRI), а также Демократического института США (NDI). Об этом сообщает РИА «Новости».

Оппозиционеры заявили, что ни у кого нет права искусственно менять мнение граждан их страны, их настрой и реальность.

Кроме того, они призывали власти начать расследование в связи с деятельностью данных организаций, так как, по мнению оппозиционеров, результаты всех опросов сфальсифицированы и являются дезинформацией.

Так, ранее партия «Альянс патриотов Грузии» провела собственный соцопрос в крупных городах страны. Согласно их результатам, большинство граждан Грузии выступает за военную непричастность, в то время как данные соцопросов американских организаций утверждают, что большинство жителей Грузии стремятся в НАТО и ЕС.

Поясняется, что IRI и NDI проводят социологические исследования.

При этом, недоверие результатам опроса чаще всего выражают представители правящих властей.