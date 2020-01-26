Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с оставленными в Шереметьево детьми

Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова контролирует ситуацию с брошенными в аэропорту Шереметьево детьми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Кузнецова выясняет обстоятельства произошедшего и находится на связи с уполномоченными ведомствами в связи с инцидентом, заявили в пресс-службе. В настоящее время ведутся поиски ближайших родственников детей.

Дети некоторое время проведут в больнице для необходимого обследования.

Ранее сообщалось, что житель Комсомольска-на-Амура оставил двоих детей в аэропорту Шереметьево. В записке отец попросил определить их в приют и пообещал забрать позже. Свой поступок он объяснит тяжелым финансовым положением.

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