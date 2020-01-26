Приют в США ищет дом для «худшей кошки в мире»
Приют в штате Северная Каролина ищет хозяина для «худшей кошки в мире» по имени Пердита, об этом сообщается на странице приюта в Facebook.
В объявлении указано, что кошка любит прятаться по углам, пугать людей и обманывать персонал приюта, притворяясь больной. Ее любым фильмом сотрудники приюта назвали «Кладбище домашних животных».
Пердита не любит объятия, котят, детей, Рождество и фильмы компании Disney, говорится в объявлении.
Для кошки ищут такого же «социально неловкого» хозяина, уважающего личное пространство.
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