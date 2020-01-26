В Москве скончался протопресвитер Матфей Стаднюк. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Отмечается, что он был почетным настоятелем Богоявленского кафедрального собора Москвы.

Уточняется, что Стаднюк умер на 95-м году жизни.

На сайте также сообщается, что отпевание протопрнсвитера состоится в среду, 29 января.

Матфей Стаднюк поступил в Московскую духовную семинарию в 1942 году, а затем окончил в 1955 году Московскую духовную академию. Настоятелем Богоявленского собора являлся с 1978 по 2013 год, однако после сохранил статус почетного настоятеля.