Почти 30 человек скончались из-за лихорадки Ласса в Нигерии

Лихорадка Ласса унесла жизни 29 человек в 11 штатах Нигерии, сообщает издание The Nation со ссылкой на Нигерийский центр по контролю за заболеваниями.

На данный момент зафиксировано 195 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Ласса в 11 штатах Нигерии, из них 29 случаев привели к летальному исходу. При этом 89% случаев зарегистрированы в штатах Ондо, Эдо и Эбони.

Лихорадка Ласса является эндемическим заболеванием в Нигерии, вирус переносят грызуны. Ранние симптомы включают в себя лихорадку, головную боль, боль в животе, диарею и боль в горле, в тяжелых случаях наблюдаются наружные кровотечения из естественных отверстий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число заболевших новым коронавирусом в Китае почти перевалило за 2000 человек

— Пять человек скончались из-за неизвестной болезни в ДР Конго

— Врачи подозревают лихорадку денге у президента Парагвая