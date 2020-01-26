Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Всеволода Чаплина
Прихожанин церкви Александр Петрунько рассказал об обстоятельствах гибели протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Он заявил, что священник страдал от приступов астмы, однако у него всегда было при себе необходимое лекарство.
Прихожанин добавил, что перед смертью Чаплину стало плохо, он начал задыхаться и посинел.
Петрунько предположил, что отпевать протоиерея будут в храме, где он служил.
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