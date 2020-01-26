Протесты начались в Гонконге в связи с карантином из-за коронавируса

Жители Гонконга протестуют против предложения властей использовать незаселенные жилые комплексы в качестве зоны карантина в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post.

Около 200 человек участвуют в акции протеста против предложения властей. Демонстранты заблокировали дороги и подожгли нижние этажи нескольких зданий. В настоящее время полиция принимает меры для разгона протестующих.

По мнению участников акции, использование незаселенных домов, расположенных вблизи жилых районов, для размещения больных может представлять угрозу для здоровья местных жителей.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Возможность заражения коронавируслм в инкубационный период оценили в Китае

— Эпидемиологи из Китая подтвердили данные об источнике коронавируса

— Более 5 млн человек покинули Ухань на фоне эпидемии коронавируса