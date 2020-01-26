Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Протоиерей Всеволод Чаплин ушел из жизни на 52 году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что он был настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот.

По предварительным данным, священник сидел на скамейке возле храма, неожиданно ему стало плохо и он упал. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

Уточняется, что Чаплин окончил Московскую духовную семинарию, а также Московскую духовную академию. В сан протоиерея был возведен в 1999 году.