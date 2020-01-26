Голикова заявила об ошибках при оптимизации здравоохранения

При проведении оптимизации в сфере здравоохранения в регионах России были допущены ошибки, заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что было допущено много ошибок при ее (оптимизации здравоохранения. – примечание «Газеты.Ru») проведении в регионах», — подчеркнула вице-премьер.

Голикова также отметила, что никогда не скрывала своего негативного отношения к оптимизации.

Ранее вице-премьер уже выступала с критикой оптимизации здравоохранения. По ее словам, из-за оптимизации ухудшились доступность и качество медицинских услуг в России.

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