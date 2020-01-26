Подозреваемая в убийстве своих детей мать скончалась в больнице под Пермью
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В больнице в Пермской области скончалась жительница города Кудымкар, которая подозревается в убийстве собственных детей. Об этом сообщает е.
Отмечается, что у женщины остались еще двое детей, которые на данный момент находятся с отцом. С ними работают психологи.
По данным следствия, 32-летняя местная жительница совершила убийство собственных детей 2014 и 2019 годов рождения, а затем попыталась покончить с собой. Инцидент произошел в четверг, 23 января. Уточняется, что в момент убийства другие дети спали в соседней комнате.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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