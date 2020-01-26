Взрыв газа произошел в жилом доме Махачкалы

В пятиэтажном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Газовоздушная смесь сдетонировала», — уточнил источник.

Инцидент произошел в доме на улице Гамидова.

Согласно имеющимся данным, в результате взрыва здание было частично разрушено. Кроме того, пострадали минимум два человека.

Других подробностей, в том числе о погибших, пока нет, как и официальной информации.

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