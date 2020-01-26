Россиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию

Россиянина из Калужской области поймали на попытке переслать в Соединенные Штаты секретную военную разработку — радиостанцию Р-853 «Варево-1». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

Правоохранители задержали мужчину уже после того, как он отправил по почте посылку с военным устройством. Однако дальше таможни прибор не ушел. Сотрудники границы обнаружили подозрительную посылку и решили проверить ее. Вскрыв упаковку, они нашли антенну, гарнитуру и батареи для радиостанции. После этого ни решили передать информацию о находке в правоохранительные органы.

Как рассказали в Минобороны России, радиостанция Р-853 была специально разработана для российских военных. Согласно открытым источникам, они создана для обеспечения симплексной речевой связи с бортовыми радиостанциями.

Сотрудники правоохранительных служб нашли россиянина и задержали его накануне. Известно, что против мужчины уже заведено уголовное дело.