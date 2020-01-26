Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Спасатели нашли тела еще двух погибших после прошедших в Турции подземных толчков. Таким образом, общее число жертв землетрясения составило 33 человека, сообщает NTV.

Как отмечается, тела жертв нашли под завалами разрушенных зданий во время проведения поисково-спасательной операции.

По данным канала, были снесены 72 здания, а еще 514 получили сильные повреждения.

Землетрясение магнитудой 6,8 случилось в пятницу, 25 января, в районе города Сивридже провинции Элязыг.

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