Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти
Спасатели нашли тела еще двух погибших после прошедших в Турции подземных толчков. Таким образом, общее число жертв землетрясения составило 33 человека, сообщает NTV.
Как отмечается, тела жертв нашли под завалами разрушенных зданий во время проведения поисково-спасательной операции.
По данным канала, были снесены 72 здания, а еще 514 получили сильные повреждения.
Землетрясение магнитудой 6,8 случилось в пятницу, 25 января, в районе города Сивридже провинции Элязыг.
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