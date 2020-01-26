Всех застрявших на оторвавшейся льдине рыбаков спасли в Сахалинской области
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Спасатели смогли эвакуировать с оторвавшейся льдины рыбаков-любителей на юге Сахалинской области. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что рыбаки-любители ловили рыбу в Корсаковском районе. Однако в какой-то момент льдина оторвалась и на ней застряли сразу 217 человек. Спасатели достали их и отвезли на берег.
«Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась», — добавили в МЧС.
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