Всех застрявших на оторвавшейся льдине рыбаков спасли в Сахалинской области

Спасатели смогли эвакуировать с оторвавшейся льдины рыбаков-любителей на юге Сахалинской области. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что рыбаки-любители ловили рыбу в Корсаковском районе. Однако в какой-то момент льдина оторвалась и на ней застряли сразу 217 человек. Спасатели достали их и отвезли на берег.

«Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась», — добавили в МЧС.

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