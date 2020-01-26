Позволивший незнакомцу позвонить с телефона мужчина был похищен под Петербургом

Мужчина, который дал свой мобильный телефон позвонить подошедшему к нему незнакомцу, был похищен и ограблен в Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Накануне 40-летний мужчина направлялся к метро во Всеволжском районе, однако его остановил незнакомец, попросив телефон. Когда человек дал ему мобильный, то тот схватил его и побежал в сторону припаркованного автомобиля. Мужчина погнался за ним, но из машины вышли четыре человека и, пригрозив ножом, потребовали, чтобы он сел в салон. После этого неизвестные отобрали у мужчины паспорт, деньги и все ценное. Угрожая холодным оружием, они требовали еще денег.

По данным МВД, после этого машина с похищенным направилась в город Мурино, где один из злоумышленников пошел в банк снять деньги с карты мужчины. Сделав это, воры вернули потерпевшему паспорт, мобильный и скрылись.