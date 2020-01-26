Под Омском поймали вора со свиной головой

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Kacper Pempel/Reuters

У жительницы села Новотроицк Нижнеомского района Омской области украли свиную голову. Об этом сообщает портал Om1.ru.

Как стало известно, вором оказался 47-летний односельчанин потерпевший.

По имеющейся информации, злоумышленник попал на веранду дома, где проживала женщина, а затем совершил кражу.

По данному инциденту сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку.

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