14 человек погибли из-за ливней в Бразилии

В результате ливней и оползней в штате Минас-Жерайс, Бразилия, погибли 14 человек. Об этом сообщает TV Globo со ссылкой на главу военного командования штата полковника Родриго Родригеса.

По последним данным, из-за ливней пострадали семь человек, более 2,5 тысяч человек остались без крова. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, число пропавших без вести не уточняется.

От ливней и паводков пострадали также штаты Эспириту-Санту, Гояс, Рио-де-Жанейро и столичный Федеральный округ Бразилии.

По данным синоптиков, в ближайшее время улучшение погодных условий в Бразилии не предвидится. Власти страны предупреждают о возможности новых оползней.

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