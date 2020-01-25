Обвиняемый в растрате экс-глава петербургского «Метростроя» переведен под домашний арест

Суд в Санкт-Петербурге изменил меру пресечения экс-главе ОАО «Метрострой» Николаю Александрову по делу о растрате, передает «Интерфакс».

Мера изменена с заключения под стражу на домашний арест до 6 февраля.

Александров был арестован по делу о хищениях при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса.

Фигурантам дела вменяется совершение преступления, по ст. «присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Ущерб, по версии следствия, составил не менее 178 млн руб.