Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку применения закона о СМИ

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре организовать проверку правоприменения федерального закона о средствах массовой информации, сообщается на сайте главы государства.

Поручение было дано по итогам Большой пресс-конференции главы государства, которая состоялась 19 декабря 2019 года. Генеральная прокуратура должна «организовать мониторинг правоприменения» закона, а также принять меры «для обеспечения защиты прав граждан» в случае необходимости.

Ответственным за исполнение поручения президента назначен генеральный прокурор Игорь Краснов. Доклад о результатах проверки должен быть предоставлен Путину до 31 марта 2020 года, в дальнейшем доклады будут предоставляться каждые полгода.

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