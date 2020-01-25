Посольство прорабатывает возможность вывоза россиян из Уханя

Посольство РФ в Китае изучает возможность выезда российских граждан из провинции Хубэй и города Ухань из-за распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-атташе посольства России в Китае Георгия Егорова, ведомство обсуждает этот вопрос с китайской стороной, однако пока нет официального ответа на запрос о порядке выезда.

Он отметил, что от граждан поступают вопросы о том, как покинуть Ухань.

«В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда российских граждан их Уханя и провинции Хубэй», — сказал дипломат.

Посольство открыло специальную линия связи с гражданами РФ, в том числе в соцсети «ВКонтакте» и по электронной почте, чтобы находящиеся в Ухане и Хубэе люди о своем местонахождении, и если у них есть желание покинуть Хубэй.

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