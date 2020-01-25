Мужчина ослепил лазером сажавшего самолет пилота в США

В Соединенных Штатах пилота ослепили с земли лазером, когда он пытался посадить самолет. Об этом пишет Independent.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 22 января в аэропорту во Флориде.

Как рассказал пилот воздушного судна, кто-то ослепил его с земли лазером. По его словам, после происшествия его зрение еще какое-то время оставалось размытым.

Правоохранители выяснили, что виновен в этом 41-летний Чарли Чепмен, у которого в кармане была найдена лазерная указка.

«Он даже пытался бросать камни в судно», — говорится в сообщении.

При задержании мужчина оказывал сопротивление. Он размахивал молотком, но полицейские смогли его арестовать. Установлено, что это четвертый случай, когда Чепмен пытался помешать самолетам приземляться. На данный момент ему уже предъявили обвинения.