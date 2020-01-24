На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение было зафиксировано в 17.55 по времени UTC.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине двух километров в 210 км к северо-востоку от города Газиантеп.

Отмечается, что толчки ощущались по всей стране, а также в Ираке, Израиле и Сирии.

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