На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8
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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Землетрясение было зафиксировано в 17.55 по времени UTC.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине двух километров в 210 км к северо-востоку от города Газиантеп.
Отмечается, что толчки ощущались по всей стране, а также в Ираке, Израиле и Сирии.
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