В Екатеринбурге нашли раздетого трехлетнего ребенка на улице
close
На улице Екатеринбурга нашли трехлетнего мальчика без одежды с признаками переохлаждения. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.
Инцидент произошел в Кировском районе города. Следователи организовали доследственную проверку после сообщения об обнаружении на улице трехлетнего мальчика без одежды и с признаками переохлаждения.
На данный момент СК устанавливает все обстоятельства случившегося, ведется поиск очевидцев происшествия и родителей ребенка. Также выясняется, был ли причинен вред его здоровью. После проверки будет принято процессуальное решение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Екатеринбурге мужчина проник на территорию детсада в нижнем белье