В Екатеринбурге нашли раздетого трехлетнего ребенка на улице

На улице Екатеринбурга нашли трехлетнего мальчика без одежды с признаками переохлаждения. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Инцидент произошел в Кировском районе города. Следователи организовали доследственную проверку после сообщения об обнаружении на улице трехлетнего мальчика без одежды и с признаками переохлаждения.

На данный момент СК устанавливает все обстоятельства случившегося, ведется поиск очевидцев происшествия и родителей ребенка. Также выясняется, был ли причинен вред его здоровью. После проверки будет принято процессуальное решение.

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