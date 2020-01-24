«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО «Аэрофлот» заявили «Газете.Ru», что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.

«Инцидент находится в зоне ответственности компании Шереметьево Хэндлинг, осуществляющей обработку багажа всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево», — сообщили в авиакомпании.

Там добавили, что сотрудники Шереметьево Хендлинг ведут переговоры с хозяином питомцев.

В «Аэрофлоте» выразили сожаление о сложившейся ситуации и заявили, что намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами пассажиров во всех российских аэропортах.