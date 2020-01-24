Китайскую стену частично закрыли из-за коронавируса

Часть Великой Китайской стены закрыли для посетителей из-за вспышки коронавируса, пишет Reuters.

Речь идет об участках стены возле Пекина, они перестанут работать начиная с субботы, 25 января.

Участок Бадалин, находящийся в 75 км от Пекина является одним из самых посещаемых участков Великой Китайской стены.

От пневмонии нового типа в КНР умерли уже 26 человек, заболели более тысячи. Ряд смертей от коронавируса зафиксировано и в соседних с Китаем странах.

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