Адвокат: Иссахар может быть передана в тюрьму Израиля

Глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерен сообщил, что осужденная в России за хранение наркотиков израильтянка Наама Иссахар может быть передана в Израиль для отбывания дальнейшего наказания, передает «Интерфакс».

По словам правозащитника, для передачи Иссахар на родину компетентным органам Израиля необходимо обратиться в Минюст России.

В случае ее экстрадиции израильское руководство само вправе решать, освобождать девушку или отправлять в места лишения свободы.

Кучерен отметил, что подобный сценарий «вполне реальный».

Отмечается, что сейчас Иссахар не обязательно направлять личное обращение, ее делом будут заниматься власти обоих государств.

«Теперь уже личное обращение Иссахар не обязательно. Здесь вопрос будут решать израильские и российские власти», - подчеркнул Кучерена.

Адвокат самой израильтянки Вадим Клювгант считает, что достоверной и подтвержденной является лишь та информация, которая была публично сообщена по итогам встречи глав России и Израиля в Иерусалиме с участием мамы Наамы.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.

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