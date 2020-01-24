Жителя Томской области заподозрили в краже двух тонн меда

В Томской области мужчина украл две тонны меда у местного жителя. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как отмечается, инцидент произошел в селе Михайловка в Зырянском районе.

В краже обвиняется приезжий из Томска.

По версии следствия, гость взломал двери специального для пчел здания, омшаника, принадлежащего жителю села, после чего он вынес оттуда 160 ведер с медом. Владелец обратился в полицию с заявлением.

По его словам, злоумышленник украл меда примерно на 600 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали. В его отношении него возбуждено уголовное дело по статье п. «в» ч. 3 статьи 158 УК России («Кража»).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москвича обокрали почти на 6 млн рублей с помощью дубликата SIM-карты

— Похитители найденной в стене картины Климта признались в краже

— В Калуге из центра реабилитации украли 10 обезьян