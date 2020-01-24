Рейс в Ереван вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
close
Самолет «Уральских авиалиний» Airbus А-320, летевший из Екатеринбурга в Ереван, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, причиной посадки стала техническая неисправность, неполадки с шасси. Самолет сел в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».
В ходе инцидента никто не пострадал. Воздушное судно также не повреждено.
На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Направленный на тушение пожаров в Австралии самолет потерпел крушение
— Самолет разбился в Калифорнии
— Летевший в Мурманск самолет вернулся в Пулково из-за непогоды