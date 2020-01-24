Смерть от коронавируса зафиксирована близ границы Китая с Россией

Недалеко от границы Китая с Россией зафиксирована первая гибель в результате заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что жертвой стал житель города Суйхуа в провинции Хэйлунцзян, которая расположена в 430 км от российской границы.

Уточняется, что таким образом, количество летальных исходов в результате пневмонии, вызванной коронавирусом возросло до 26.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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