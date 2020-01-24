В Москве в понедельник ожидается до +3°С

В столице в пятницу, 24 января ожидается облачная погода, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем температура воздуха составит от +1 до +3°С. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Вечером столбики термометра опустятся до 0°С — +2°С. Ветер усилится до 7-12 м/с, а порывы достигнут скорости в 18 м/с.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, поскольку возможно образование гололедицы.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.