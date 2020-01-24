Студенты в России смогут поменять специальность на втором курсе

Российские студенты получат возможность менять специальность в вузах на втором курсе. Об этом сообщают «Известия».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс рассказал, что запуск данного пилотного проекта планируется в 2021 году, а распространение по всей стране ожидается к 2022 году.

Планируется, что в будущем такая возможность, которая уже представлена в некоторых учебных заведениях по желанию, получит законодательное подкрепление.

Отмечается, что данная инициатива позволит в будущем сократить количество резких отчислений.

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