В Москве второклассницы наелись снега с приправой на продленке

В Москве второклассницы наелись снега с пищевой приправой во время продленки в школе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент здравоохранения.

Отмечается, что девочки решили попробовать на вкус снег, причем перед этим они посыпали его пищевой приправой. Педагог застала действия второклассниц и вызвала скорую помощь, сообщив о случившемся родителям.

«Несмотря на то, что серьезных жалоб на самочувствие не было, врачи провели промывание желудка», — рассказали в департаменте.

Родителям детей было предложено положить девочек в стационар для дальнейшего наблюдения, но они отказались.

Уточняется, что второклассницы находятся дома, их здоровью ничего не угрожает.