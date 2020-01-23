Британия удалила украинский трезубец из списка экстремистской символики
Британская полиция заявила, что удалила трезубец с украинского герба из списка экстремистских символов, сообщается на сайте контртеррористического отдела.
«Мы не хотели их [Украину] обижать», — подчеркивается в заявлении.
Отдел объяснил появление украинского трезубца в этом списке действиями радикальных групп, которые незаконно присваивают нацсимволы и представляют их как часть идентичности.
«Именно поэтому некоторые национальные флаги и символы появляются в нашем документе», — говорится в тексте.
Как отмечается, представители Британии и Украины встретились, поговорили и после этого трезубец был удален из списка.
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