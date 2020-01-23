Британия удалила украинский трезубец из списка экстремистской символики

Британская полиция заявила, что удалила трезубец с украинского герба из списка экстремистских символов, сообщается на сайте контртеррористического отдела.

«Мы не хотели их [Украину] обижать», — подчеркивается в заявлении.

Отдел объяснил появление украинского трезубца в этом списке действиями радикальных групп, которые незаконно присваивают нацсимволы и представляют их как часть идентичности.

«Именно поэтому некоторые национальные флаги и символы появляются в нашем документе», — говорится в тексте.

Как отмечается, представители Британии и Украины встретились, поговорили и после этого трезубец был удален из списка.

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