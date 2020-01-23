ФСБ задержала ячейку экстремистской организации в Дагестане
ФСБ Дагестана задержала шестерых членов шестерых членов религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой региональное ФСБ.
Отмечается, что ФСБ России по Дагестану провела задержание ячейки религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» совместно с сотрудниками МВД России.
Мероприятия в отношении членов запрещенной организации были проведены в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
В ходе обысков были обнаружены экстремистские материалы на электронных носителях и в виде литературы.
Организация «Ат-Такфир Валь-Хиджра» является запрещенной на территории России.
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