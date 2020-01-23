Требовавший выписки пациент подмосковной больницы угрожал врачу гранатой

В подмосковной больнице в Королеве пациент, использовав напоминающий гранату предмет, требовал, чтобы врач отпустил его домой. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что правоохранительные органы, пиротехники и медики выехали после сигнала об угрозе взрыва лечебного учреждения. Прибыв на место, они эвакуировали всех пациентов и персонал. После этого полиция задержала мужчину, который угрожал врачу.

Выяснилось, что отчаянно вернуться домой хотел ранее судимый 43-летний житель Балашихи. У него был найден предмет, напоминающий гранату. Его изъяли и направили на экспертизу.

Других подробностей случившегося пока нет.

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