Три вида осадков ожидают Москву в пятницу

В пятницу, 24 января, в российской столице ожидается снег, мокрый снег и дождь. Об этом рассказал ТАСС и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его прогнозам, сразу три вида осадков накроют Москву в один день из-за приближения теплого фронта после морозной ночи. Он назвал ситуацию с различными осадками в столице нестандартной.

Завтра, 24 января, утром в Москве пройдет небольшой снег. Ближе к обеду начнется мокрый снег, а далее — дождь. Однако эти осадки будут незначительными, поведал Вильфанд.

«Завтра можно будет ощутить все прелести», — констатировал Вильфанд.

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