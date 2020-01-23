Три вида осадков ожидают Москву в пятницу
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В пятницу, 24 января, в российской столице ожидается снег, мокрый снег и дождь. Об этом рассказал ТАСС и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его прогнозам, сразу три вида осадков накроют Москву в один день из-за приближения теплого фронта после морозной ночи. Он назвал ситуацию с различными осадками в столице нестандартной.
Завтра, 24 января, утром в Москве пройдет небольшой снег. Ближе к обеду начнется мокрый снег, а далее — дождь. Однако эти осадки будут незначительными, поведал Вильфанд.
«Завтра можно будет ощутить все прелести», — констатировал Вильфанд.
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