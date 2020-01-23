Москалькова рассказала матери Иссахар о состоянии ее дочери в колонии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с осужденной в РФ израильтянкой Наамой Иссахар и рассказала об этом по телефону ее матери, передает РИА «Новости».

Москалькова сообщила матери осужденной, что встретилась с Иссахар и узнала о ее самочувствии.

«Она передает вам большой привет, слова любви и благодарности, что вы боретесь за нее как за дочь, как за любимого своего человека», — добавила омбудсмен.

Она добавила, что девушка чувствует себя хорошо, выглядит прекрасно и улыбается.

Ранее Президент России Владимир Путин встретился с матерью осужденной израильтянки.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.

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