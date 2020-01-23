К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

К 2060 году 47% населения России будет пенсионерами впоследствии глобального старения. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные доклада Credit Suisse, представленного на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Отмечается, что в 1950 году в мире проживало всего 7,7% людей старше 65 лет, в 2019 — 19%, в 2050 их доля составит более 27%.

При этом растет средняя продолжительность жизни. Если 70 лет назад она составляла 47 лет, то в наши дни — 72 года. Спустя 30 лет повысится до 77 лет.

Экономисты считают, что в дальнейшем страны прибегнут к реформированию пенсионной системы с целью обеспечивания увеличившегося числа пенсионеров, когда рабочей силы будет значительно меньше.

При этом они уверены, что без реформ и ускорения производительности труда, темы роста мировой экономики сократятся.

Специалисты рекомендуют странам призывать людей больше откладывать на пенсию, собирать дополнительные средства на выплату пенсий посредством увеличения налогов, повысить пенсионный возраст и другое.

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