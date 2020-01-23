Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек

Согласно электронной переписи, с 2001 численность населения Украины сократилась на 11,45 миллионов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра кабинета министров Дмитрия Дубилета.

По его словам, по состоянию на 1 декабря 2019 года, на территории Украины проживает 37,289 миллиона человек. Такие данные приведены без учета населения Днбасса, а также тех украинцев, которые проживают за границей.

Отмечается, что из данного числа 20,01 миллиона — женщины, 17,28 миллиона - мужчины.

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