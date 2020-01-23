Госдума приняла закон по расширению кругу лиц, которым может звонить задержанный

Депутаты Государственной думы приняли закон, согласно которому полиция должна будет уведомить родственников или близких пострадавшего от преступлений о принятых мерах помощи, а также будет расширен круг лиц, которым может звонить задержанный. Об этом сообщает РИА «Новости».

В течение 24 часов правоохранители должны будут сообщать родственникам жертв административных преступлений или несчастных случаев о том, в какое медицинское учреждение его направили.

«Ранее родственники вынуждены были обзванивать все больницы в поисках попавшего в беду человека», — отметил глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Кроме того, документ предлагает дополнить ФЗ пунктом об обязанности сотрудников полиции в течение дня сообщать собственнику о том, что правоохранители проникли в нежилое помещение или на земельный участок, если это произошло в его отсутствие.

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