Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек

В Китае число пациентов, инфицированных новым типом коронавируса, возросло до 617 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайское телевидение.

Отмечается, что несколько случаев заражения выявили у людей, не бывавших в Ухане, откуда началось распространение вируса.

На данный момент из-за заболевания уже скончались 17 человек, все они проживали в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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