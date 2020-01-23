Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек
В Китае число пациентов, инфицированных новым типом коронавируса, возросло до 617 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайское телевидение.
Отмечается, что несколько случаев заражения выявили у людей, не бывавших в Ухане, откуда началось распространение вируса.
На данный момент из-за заболевания уже скончались 17 человек, все они проживали в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
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