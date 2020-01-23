El Mundo: 10 человек погибли в Испании из-за шторма

По меньшей мере 10 человек погибли в Испании с 19 января в результате шторма «Глория». Об этом сообщает газета El Mundo.

По данным издания, еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Кроме того, сообщается о десятках пострадавших.

Уточняется, что шторм сопровождался сильными порывами ветра, снегопадами и дождями, что стало одной из самых сильных бурь в Испании за последние годы.

Президент правительства Педро Санчес должен посетить наиболее пострадавшие районы Каталонии и Балеарских островов 23 января.