Прокуратура Саратова начала проверку после сообщений о «пьяном» 10-летнем мальчике

Саратовская прокуратура начала проверку в связи с госпитализацией 10-летнего мальчика с признаками алкогольного отравления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка.

В ведомстве отметили, что в настоящее время мальчик находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что 22 января ученик четвертого класса школы был госпитализирован с диагнозом «отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация».

По словам матери мальчика, днем он ушел на каток, а вечером ей сообщили о том, что сын попал в больницу с алкогольным отравлением. Скорую вызвала прохожая, к которой мальчик обратился из-за плохого самочувствия.

В Минздраве региона рассказали, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

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