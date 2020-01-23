ФСБ вычислила сервис, с которого массово рассылаются сообщения о «минировании» в России
Федеральная служба безопасности вычислила сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения об угрозе взрыва российских судов, школ и больниц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что это сервис Startmail.com, и находится он в Нидерландах.
В ведомстве добавили, что Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали ограничить доступ к сервису.
Сообщения об угрозах взрыва школ, детских садов, больниц, объектов транспорта и торговых центров поступают с 28 ноября 2019 года по настоящее время.
По данным ведомства, на данный момент сообщалось об угрозе минирования более 16 тысяч объектов. Все угрозы носили ложный характер.
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