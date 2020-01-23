OneTwoTrip назвал самые популярные у россиян туры в 2019 году

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне чаще всего приобретали пакетные туры в 2019 году, передает RT.

Так, самым популярным направлением стала Турция. Туда жители России приобрели 41,9% от общего количества пакетных туров. Аналитики отмечают, что Турция была популярна, несмотря на то, что туры туда в 2019 году подорожали на 14%.

Второе место занял Кипр — 10,8% купленных путевок.

И на третьем месте оказалась Россия. Так, на различные курорты страны было куплено 10,6% туров. Отмечается, что за прошлый год стоимость отдыха в России снизилась на 25%.

В топ-10 стран также вошли Таиланд, Тунис, ОАЭ, Греция, Испания, Доминикана и Вьетнам.