Синоптики пообещали «розовый» февраль в России
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Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить «розовый» февраль. Об этом свидетельствуют данные сайта Copernicus Climate Change Service (CS3).
По их прогнозам, в начале февраля температура увеличится до +6°C, а к середине месяца — до +8°C.
Метеорологи уточнили, что самым теплым периодом в данном месяце станут дни с 10 по 16 февраля.
При этом, по их данным, в последнюю неделю зимы температура не будет превышать +1,5°C.