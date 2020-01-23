Синоптики пообещали «розовый» февраль в России

Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить «розовый» февраль. Об этом свидетельствуют данные сайта Copernicus Climate Change Service (CS3).

По их прогнозам, в начале февраля температура увеличится до +6°C, а к середине месяца — до +8°C.

Метеорологи уточнили, что самым теплым периодом в данном месяце станут дни с 10 по 16 февраля.

При этом, по их данным, в последнюю неделю зимы температура не будет превышать +1,5°C.